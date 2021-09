Cerco ao abigeato: animais avaliados em 35 mil reais foram apreendidos

A Polícia Civil e Brigada Militar de Uruguaiana, com apoio da Inspetoria Veterinária também de Uruguaiana, dando sequência nas diligências realizadas na semana passada na localidade de Guterres, Interior de Barra do Quaraí/RS, onde foram recuperados 92 animais bovinos, na tarde do dia 22, lograram êxito na recuperação de mais 05 vacas e 01 touro, estes recuperados nas adjacências da cidade de Uruguaiana, numa propriedade próximo do Bairro Chácara do Sol.

Um indivíduo foi preso em flagrante pelo delito de Receptação de Animal. Os animais foram restituídos para a vítima de Barra do Quaraí. O valor dos animais recuperados é de aproximadamente R$35.000,00.



Ressalta-se que todo o trabalho foi realizado de forma conjunta (Polícia Civil – Brigada Militar e Inspetoria Veterinária), onde cada Órgão na esfera de sua competência desenvolveu seu trabalho resultando êxito na operação.

“Precisamos reforçar que os produtores devem fazer sempre o registro de boletim de ocorrência”- destacou Delegado Regional Valeriano Neto.