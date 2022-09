Cerest recebe triciclos para auxiliar trabalhadores na reciclagem

A ação faz parte do projeto Reciclando o Futuro, resultado de uma parceria entre o Cerest – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e o Ministério Público do Trabalho, que destina parte das verbas de multas, resultado de autuação de empresas por descumprimento de normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho.

Esse importante projeto, que na sua primeira etapa contemplou 750 catadores com kits de EPIs, higiene e alimentação, esta dotando agora trabalhadores e trabalhadoras com veículos que possam facilitar um trabalho tão difícil quanto necessário a nossa sociedade.

Estiveram presentes na solenidade de entrega, a coordenadora do Cerest Anália Rodrigues, membros do Conselho Municipal de Saúde, como Nilo Romero, que além de integrante do Conselho, é o representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete junto ao Cerest.

Na oportunidade, Romero disse que é um orgulho muito grande ver o Cerest, que além do trabalho fundamental as vítimas de acidente ou doença do trabalho, trabalhar na prevenção e atuar na fiscalização dos locais de trabalho para que o trabalhador e a trabalhadora possam desempenhar suas atividades profissionais com saúde e segurança. “Como se não bastasse tudo isso, ainda é capaz de levar para sociedade projetos de fundamental importância como o Reciclando o futuro”, comentou o integrante do Conselho e diretor do STIAA.

“Parabéns aos integrantes do Cerest, ao Ministério Público do Trabalho e ao Conselho Municipal por essa importante realização”, complementou o dirigente sindical.

