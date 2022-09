Câmara assina contrato com construtora para execução de anexo

O Poder Legislativo e a empresa assinaram contrato para efetivação de obras no local. O contrato assinado entre ambos, trata da licitação que ocorreu no último dia 02 de setembro de 2022, na qual a empresa Simultânea Engenharia venceu o certame para o projeto de reforma e adequação do prédio da Câmara Municipal, assim como a construção de um novo anexo.

O Presidente Anilton Oliveira disse que com a assinatura do contrato com a Empresa de engenharia responsável pela elaboração do projeto, se iniciou um verdadeiro ciclo para a concretização do novo anexo da Câmara Municipal, que vai permitir melhores acomodações para os vereadores, para os assessores, para a área administrativa da Casa.

E ainda, conforme o presidente, vai possibilitar que o Prédio tombado da Casa fique para instalações próprias à Escola do Legislativo. Então, essa data, foi um passo histórico para chegarmos a esse momento para a Câmara, num futuro muito próximo.

Acomodações totalmente plenas para a atividade parlamentar, para quem trabalhar e para a comunidade que virá até à Câmara, salientou.