Cestas básicas para famílias de alunos das escolas de ensino fundamental em Alegrete

Na última semana, foi realizada a distribuição de cestas básicas nas escolas da rede pública estadual para familiares de alunos carentes.

Essa distribuição foi acompanhada em Alegrete, pela Coordenadora Regional de Educação, Sara Elizeth Duzac Cardoso que esteve na cidade juntamente com sua assessora do Ensino Médio, Marilene da Cunha Ribeiro e da asssessora Censo/Matrícula da CRE, Fátima Lewandowski.

Pela manhã, do dia 8, ocorreu o recebimento das 936 cestas de 26,5 Kg cada, via Seduc, no quartel do 12º. Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Cada escola retirou sua quota que foi adquirida com recursos federais do PNAE colocados na conta de cada estabelecimento.

No Instituto Estadual de Educação – Escola Cívico Militar – foram distribuídas 100 cestas básicas com gêneros alimentícios e produtos da agricultura familiar como frutas e legumes. O diretor Ernesto Viana montou um esquema de entrega das cestas no refeitório da Escola, com um rígido protocolo de segurança sanitária.

A coordenadora de Educação, Sara Cardoso, almoçou com a direção da escola e logo após acompanhou a entrega das primeiras cestas a pais de alunos da escola que constavam nas listas de recebimento. Era visível o grau de satisfação de cada família ao receber as cestas básicas, importante reforço alimentar em tempos de pandemia.

Fotos e Fonte: Alair Oliveira Almeida