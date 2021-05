Alegretense, em estado grave na Santa Casa, dá sinais de melhora e não será transferido

Compartilhe















Na última semana, uma campanha em prol de João Pedroso Carbonell, demonstrou mais uma vez, a solidariedade do povo alegretense. Ele que estava intubado, em estado grave, tinha a indicação de uma transferência para um centro especializado e a família não mediu esforços para buscar o valor necessário. Assim como, amigos e conhecidos.

Mas, a boa notícia, foi divulgada pela esposa Patrícia Rodrigues, na quinta-feira(27). Comovida com todo apoio que tem recebido, ela fez um post agradecendo por toda ajuda e atualizando a todos sobre o estado de saúde de João.

Na mensagem, Patrícia descreve:

Graças a Deus o João tem apresentado melhoras e, após 12 dias de UTI foi transferido para um quarto isolado.

O quadro ainda é considerado grave, devido ao comprometimento dos rins, pulmões, diabetes e a bactéria que ainda se encontra presente no seu organismo. Porém, no momento acreditamos que a transferência não será necessária.

Então, estamos agora encerrando as vaquinhas e pedidos de doações. Vocês foram maravilhosos, gostaria de agradecer a todos que doaram, compartilharam, oraram, que dedicaram seu tempo para mandar pensamentos positivos para o João. Também agradecemos a todos profissionais de saúde da UTI que trabalharam no tratamento do João!

Ainda temos uma longa caminhada pela frente de incertezas, mas com fé que novas vitórias vão acontecer!

Tudo que arrecadamos será destinado para o tratamento do João com pneumologista, Endocrinologista, nefrologista, fonoaudióloga, fisioterapeuta e psicóloga.

Mais uma vez OBRIGADA pela solidariedade com a minha Família. Nos sentimos muito acolhidos e abençoados com toda energia positiva! Espero em breve poder dar mais notícias boas!” – completou.

A postagem demonstra a responsabilidade da família com todos que auxiliaram. Desta forma, também, evita-se qualquer campanha ou doações que alguém possa usar de forma inadequada o nome de João. Fica mais essa grande demonstração de amor ao próximo e caridade de todos que ajudaram a família durante as campanhas.