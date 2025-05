Chamada de novos aprovados no concurso da Prefeitura depende de análise e impacto no orçamento

Também foram chamados cozinheiros, garis, medico veterinário e técnicos de enfermagem.

A nomeação em qualquer cargo, depende do orçamento do Município e passa pelo crivo da Secretaria de Finanças no sentido de saber quanto vai impactar a folha e o índice de pessoal do Município. Todos os nomeados, até o momento, foram de acordo com as maiores necessidades de andamento do serviço público.

O chamamento de novos aprovados depende desses ajustes no orçamento de Alegrete e não tem como adiantar quais categorias de trabalhadores poderá ser a próxima a ser nomeada a cargos na Prefeitura de Alegrete