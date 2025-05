Últimos 500 hectares da colheita de arroz em Alegrete para finalizar a safra

Dos 970.194 hectares semeados no estado, 888.852 já foram colhidos, sinalizando um avanço significativo nos trabalhos de campo.

Em Alegrete, o 9º Nate do Irga estima que 99% da área de 52.900 já foi concluída. O técnico Nilton de Oliveira, ressalta que um pequeno grupo de produtores ainda finalizam algumas áreas. Ele estima que na próxima semana será feito um levantamento já com o 100% no município.

A cidade está entre as regiões produtoras com os maiores percentuais de colheita. Além da Fronteira Oeste, a Planície Costeira Externa se destacam nessa safra. A Fronteira Oeste já retirou 96,83% do arroz das lavouras, enquanto a Planície Costeira Externa atinge 98,16%. Na sequência, aparecem a Zona Sul, com 93,38%, e a Planície Costeira Interna, com 90,90%. A Campanha apresenta 87,97% da colheita concluída, e a Região Central segue com o menor índice até o momento, com 76,47%.

Conforme Luiz Fernando Siqueira, gerente da Divisão de Pesquisa e Extensão Rural (Dater), a Região Central tem a maior área a ser colhida em razão do atraso no encerramento da semeadura, mas a expectativa é que nos próximos dias avance significativamente. “Com o clima colaborando em boa parte do ciclo, a expectativa é de que a colheita seja finalizada nas próximas semanas”, avalia Siqueira, destacando que o próximo passo da Dater será a realização do levantamento completo e análise dos dados da colheita, incluindo a área colhida, produtividade e área perdida.

Os dados sobre a colheita do arroz são coletados e divulgados semanalmente pelo Irga, por meio da plataforma Safra, que oferece informações precisas e detalhadas sobre o andamento da semeadura e da colheita. A plataforma é alimentada pelos 37 escritórios do Irga distribuídos em todas as regiões arrozeiras do Estado.

Foto: Henrique Fajardo