Cheia do Ibirapuitã deixa famílias desalojadas em Alegrete

Primeiras famílias atingidas pela enchente saíram de casa, no final da tarde de sábado.

Uma delas foi por conta própria para residência de um familiar e a outra está em uma casa volante.

Atualmente, segundo o diretor da Defesa Civil, Renato Grande, o Ibirapuitã está 8,45m acima do normal.

Ontem(6), no final da tarde a equipe da Defesa Civil com auxílio da Secretaria da Infraestrutura puxou uma casa volante no bairro Santo Antônio (de maneira preventiva, pois a moradora estava com medo que na madrugada as águas atingissem a residência).

Também ocorreu a distribuição de lonas. ” Deixamos o contato da Defesa Civil para moradores ribeirinhos” – destacou Renato.

Na Vila Nova, uma moradora saiu por conta própria para casa de familiares e os chamados para DC, até esta manhã, foram voltados para informações.

“Seguimos monitorando o Rio e as regiões mais propícias a inundação na cidade. Até o momento duas famílias desalojadas” – informa o diretor.

Durante a madrugada, o Rio esteve mais estável, oscilando em aumento e recuo. Porém, de acordo com as últimas medidas, teve um aumento de 5cm (às 8h estava 8,40m e às 12h 8,45m). Não podemos afirmar, ainda, se irá continuar subindo ou se vai estabilizar” – explicou Renato.

A suba do Ibirapuitã se deu um pouco pela chuva de Santana do Livramento, em Alegrete e também em razão de que o Rio Uruguai (onde desagua o Ibirapuitã) está alto, dificultando a passagem das águas, segundo informações da DC.