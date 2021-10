Chimarrão: beber em excesso pode fazer mal

Produto originário do povo indígena, os primeiros a utilizarem a erva-mate foram os índios Guaranis e Quínchua, que habitavam a região das bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. O mate acompanha os gaúchos desde novos e para muitos o dia não começa sem tomar um mate bem quente.

“Eu levanto lá pelas 5h. A primeira coisa que faço é a limpeza do galpão. Logo, já coloco a água na chaleira para aquecer no fogo de chão. Quase sempre, pela manhã, eu tomo chimarrão sozinho. Só nos dias que tem mais movimento na fazenda é que a gente faz a roda. A minha mulher me acompanha no mate apenas de tardinha.”, comenta Gilberto Nascimento, capataz em uma fazenda no interior de São Sepé.

Os benefícios que o amargo trás a saúde são muitos, entre eles:

ELIMINA O CANSAÇO

O mate é rico em cafeína, ajudando a eliminar a fadiga e o cansaço mental.

AUXILIA NA DIGESTÃO

A erva-mate tem propriedades digestivas e laxativas, que auxiliam no funcionamento do intestino, combatendo a constipação intestinal.

EFEITO DIURÉTICO

Devido ao fato de ser tomado quente, auxilia no funcionamento dos rins, combatendo a retenção de líquido e inchaço.

DIMINUI O COLESTEROL RUIM

O chimarrão ajuda a inibir uma enzima responsável pela síntese de glicose no fígado, provocando a diminuição do colesterol ruim.

MUITO BOM PARA O CORAÇÃO

O mate é rico em polifenóis, que eliminam o acúmulo de gordura nas artérias, protegendo o coração e auxiliando na prevenção de doenças cardíacas.

Porém, tudo que é em excesso faz mal. O Rio Grande do Sul lidera o ranking quando o assunto é câncer de esôfago, ocupa a 5° posição quando se trata de câncer da cavidade oral e está em 8° lugar no ranking de câncer de estomago. Os especialistas alertam para a preparação e consumo do famoso mate.

“Alguns estudos evidenciaram aumento no risco de câncer com o consumo do chimarrão. Contudo, fatores confundidores e não a erva-mate parecem ser os reais culpados. A temperatura muito alta, consumo do chimarrão associado ao tabagismo e a secagem da erva na indústria através de defumação, processo cada vez menos utilizado, são os prováveis culpados.”, explica o endocrinologista Mateus Dornelles Severo.

Por: Geovanna Valério Lipa