Moto é deixada tombada em via pública na Zona Leste

Uma moto foi encontrada abandonada em via pública na rua Otávio Emídio Guterres, Zona Leste, de Alegrete.

O fato incomum ocorreu entre o bairro Doutor Romário e Vila Favila na madrugada de quinta-feira(21). De acordo com alguns moradores, eles ouviram gritos, barulhos como se estivesse acontecendo algum desentendimento.

Já na manhã de quinta, ao saírem para trabalhar, se depararam com uma moto Honda abandonada, tombada, na via. Imediatamente, eles entraram em contato com a Brigada Militar. Porém, não havia irregularidades – conforme a placa do veículo – que permaneceu no acostamento da rua.

Não havia nenhuma ocorrência na madrugada referente a algum fato sobre a moto. Desta forma, os moradores enviaram algumas fotos ao PAT, pela curiosidade que ficou em relação ao que poderia ter ocorrido e o proprietário ter abandonado o veículo.

Na Delegacia de Polícia, até a manhã de ontem, também, não havia registros sobre o que poderia ter ocorrido naquela madrugada.