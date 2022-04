China suspende importação de carne de unidades da JBS, Marfrig e Naturafrig

O governo chinês suspendeu por uma semana as importações de carne bovina de quatro frigoríficos brasileiros localizados em Mato Grosso e São Paulo. As restrições afetam unidades de JBS, Marfrig e Naturafrig. De acordo com o comunicado do governo chinês enviado à embaixada brasileira em Pequim, foi identificada a presença de ácido nucleico do coronavírus na embalagem externa de quatro lotes de produtos congelados dessas empresas enviados para a China. As informações são do Valor Econômico.

A suspensão foi anunciada nessa sexta-feira (15) e passa a valer a partir deste sábado (16). A decisão afeta o frigorífico da JBS em Barra do Garças (MT), as plantas da Marfrig em Várzea Grande (MT) e Promissão (SP) e o abatedouro da Naturafrig em Pirapozinho (SP).

O governo do país asiático pediu que a diplomacia brasileira repasse as informações para as autoridades competentes “com a maior rapidez possível” e que as empresas façam uma investigação sobre a causa do problema para que ele seja corrigido o quanto antes.

A China também requisitou que sejam seguidas as diretrizes de prevenção contra a covid emitidas pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) “para evitar a contaminação e garantir a segurança dos produtos à base de carne exportados”.

Fonte: GaúchaZH