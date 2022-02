Segundo informações da Brigada Militar, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, na Praça general Osório, em frente aos Camelôs.

Choque entre moto e carro deixa mulher ferida

Ao chegar na esquina com a rua Marquês do Alegrete, a motorista do Hyundai foi realizar a conversão à esquerda quando ocorreu o acidente com a moto. A motociclista, que não possui Carteira Nacional de Habilitação, ficou ferida e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Os dois veículos tiveram avarias, contudo, no momento em que os policiais militares chegaram no local, a Biz já tinha sido retirada.