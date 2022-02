Defesa Civil mantém trabalho de entrega de água às comunidades do interior

Share on Email

A longa estiagem que colocou o Alegrete em situação de emergência desde o início do mês de janeiro, afeta diretamente as comunidades do interior. Sangas e açudes secaram, e muitas famílias da área rural ficaram sem água.

A Defesa Civil desempenha um papel importante com a distribuição de água às comunidades que enfrentam falta desse produto de valor vital.

Joaquim Segabinazzi, coordendaor da Defesa Civil informa aque entregam agua de segunda a sábado em 15 localiddaes do interior de Alegrete.

Eles adaptaram um caminhão da Secretaria de Infraestrutura com a pipa do que estragou para realizar o trabalho. – A situação é muito preocupante diz, porque eles dependem desta água para poder se manter em suas propriedades, acrescenta.

A quantidade que fica em cada local depende da capacidade de armazenamento de cada família, diz Joaquim Segabinazzi. São 115 famílias que recebem agua potável que é retirada de hidrantes da Corsan e transportada até o interior.

Assentamentos Novo Alegrete e Unidos pela Terra, Caverá, Lagedinho, Durasnal, Quatro Bocas, Inhanduí Jacaquá Pinheiros, Rincão do 28, Passo dos Boiões.

Alegrete está em situação de emergência conforme o decreto nº 006/2022. A estiagem na área rural ocasionou a diminuição considerável da capacidade de exploração e armazenamento da água, causando perdas consideráveis nas lavouras e na pecuária. A extensão geográfica da cidade é de 7.804 KM², sendo o maior município em extensão rural do estado, com 3 mil propriedades rurais. Mais de 1,8 mil delas têm até 100 hectares. Os proprietários relatam escassez de água nas fontes naturais e nos açudes que abastecem o consumo humano e animal, ocasionando prejuízo.