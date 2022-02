Simulacros de bombas em pontes do interior mobilizam BM, BOPE, Exército, GM e Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira(9), simulacros de bombas em pontes do interior mobilizaram a Brigada Militar, Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Exército e Guarda Municipal na Estrada da Encruzilhada(Casa Preta), cerca de 30KM da cidade.

Os policiais militares receberam a denúncia, no final da tarde de ontem(8), sobre um artefato localizado, por um morador, embaixo de uma ponte. A área foi isolada pela Brigada Militar e o BOPE de POA foi acionado.

Durante esta manhã, 9, BOPE confirmou tratar-se de simulacros com artefatos sem poder de destruição. A primeira ponte fica a cerca de 30Km e a outra 15Km da cidade. Os dois artefatos estavam afixados na estrutura das pontes e indicavam que poderiam ser acionados por dispositivo móvel.

Ainda não há informações sobre outras situações como essas em outras pontes do Interior e qual o propósito de uma ação com esse fim.

Também houve a participação da ambulância do Município. Dos Bombeiros, estiveram no local, sargento Ramos e soldados Borges e Lucas. Capitão Jean Quatrin, Comandante do 2º RPMon, da Brigada Militar, também acompanhou todo trabalho e inspecionou as pontes com o efetivo. Das três localizadas naquela região, duas estavam com os artefatos e uma não.

Como medida de segurança, poderá ocorrer uma varredura em outras pontes, incluindo as da cidade. Quanto a suspeitos, há informação de um morador que na segunda-feira, 8, percebeu-se um veículo de grande porte nas imediações da primeira ponte, entretanto, ele não soube precisar o modelo.