Um motociclista teria cortado a preferencial de um carro e provocado o acidente, na Praça Getúlio Vargas, Centro, Alegrete.

De acordo com testemunhas, os dois veículos, uma moto e um Voyage trafegavam na Praça Getúlio Vargas e, na faixa de segurança, o motociclista teria cortado a frente do carro. Com o impacto, o homem que pilotava a moto caiu no chão.

Até o momento, em que o leitor ficou no local, nem a Guarda Municipal ou a Brigada Militar tinham sido acionados.