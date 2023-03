Chuva ajuda pequenos produtores e na recuperação de campos

Share on Email

As últimas chuvas registradas no mês de março em Alegrete, sem dúvida, são um alento aos produtores rurais do Município.

Depois de três meses de seca, pelo segundo ano consecutivo nos meses de verão, a precipitação na média de 70mm, quem mora e trabalha na área rural comemora a chuva.

Pedro Moraes, produtor de hortifrutigranjeiros na Chácara da Edília, confessa que a chuva foi um grande alento a quem trabalha e produz alimentos. – Agora a gente consegue fazer canteiros, ter água para as plantas. As pastagens e os animais também foram muito beneficiados. E se vier mais será ainda melhor, atesta.

Mananciais como açudes e sangas tiveram uma boa recuperação com as últimas chuvas.