Inicia mutirão para retirar fios de Internet e telefonia, sem uso, de postes em Alegrete

O trabalho de retirada dos fios de telefone que estão arrebentados ou enrrolados em postes da cidade iniciou neste dia 22 em Alegrete.

Uma equipe do setor de iluminação pública da Prefeitura e da RGE estão na Avenida República Riograndense fazendo esta atividade com auxílio de caminhões. As empresas de fibra com auxílio de escadas, também, retiram os fios que não estão mais sendo usados.

O trabalho inicou na Zona Leste, porém a retirada vai compreender toda a cidade, observou o vereador João Leivas que solicitou esse trabalho.

Retirada de fios de telefones sem uso

Esses fios de telefones soltos em ruas se tornam um perigo para condutores e acidentes já foram registrados, quando principalmente motociclistas não percebem e se enrroscam nos fios.