Chuva forte ameniza calor e não há registro de danos em Alegrete

Depois do calor de quase 40º C, no dia 18, no início da manhã deste sábado um temporal foi registrado em Alegrete. O tempo mudou e a temperatura ficou mais amena com a máxima em 27ºC.

Por volta das 6h iniciou a chuva forte com ventos moderados. Em alguns pontos da cidade houve enxurradas.

Porém, nem na Defesa Civil e Bombeiros não houve registro de alguma ocorrência, como queda de árvores ou destelhamento de casas.

A previsão, para Alegrete, é que neste dia viesse 70mm de chuva em Alegrete. Já a partir de domingo, o tempo vai ficar com sol entre nuvens e a temperatura volta a subir aqui na cidades com as máximas podendo chegar aos 32ºC.

Até o Natal, incluindo essa chuva está previsto, de acordo com IRGA , cerca de 80mm de chuva para uma média do mês de dezembro de 70mm.

Vera Soares Pedroso