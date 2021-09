Chuva intensa já desaloja famílias em razão de alagamentos

A chuva que se manteve forte em determinados momentos nos últimos dois dias desalojou algumas pessoas que saíram de suas residências e foram para casa de familiares.

Isso, segundo informações repassadas à reportagem do PAT pelas famílias, ocorreu no bairro Saint Pastous, Nossa Senhora do Carmo e Progresso. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Sidomar Roballo, há equipes nos locais de risco de alagamentos monitorando às famílias, ⁸além de casos pontuais através das ligações.

O transtorno para muitas famílias deve se manter nesta quarta-feira com a previsão de mais chuva.

Conforme a última aferição o nível do Rio Ibirapuitã, estava 5,61m acima do normal, na noite de terça-feira(7).

Roballo destacou que nenhuma família foi retirada pela defesa Civil e caso isso venha acontecer, no primeiro momento se busca um familiar pois ainda estamos em pandemia.

Quem precisar de auxílio pode entrar em contato através do número 3961 1606.