Imagens marcantes do movimentado 7 de setembro nas ruas de Alegrete; veja galeria de fotos

A chuva, que em alguns momentos foi muito intensa, não impediu ou desmotivou os participantes que fizeram uma das maiores carreatas registradas em Alegrete. Cavalarianos também participaram com as Bandeira do Rio Grande.

Manifestantes fizeram ato no Parque Nehyta Ramos, em Alegrete, na terça-feira (7), feriado da Independência no Brasil. De forma pacífica, o movimento não teve intercorrências e concluiu sem nenhum registro policial. A Brigada Militar teve reforço do 6° Batalhão de Choque de Uruguaiana e concentrou a atuação nas imediações do ato.

Logo pela manhã, a carreata que teve aproximadamente nove km registrados, mais de 900 veículos, segundo os organizadores, tomou conta das ruas. Representantes do Agro, ruralistas, comerciantes, empresários e famílias, assim descreveu um dos integrantes do grupo, o advogado Alexandre Machado que também esteve à frente do movimento. Na sequência, um carreteiro foi servido no Parque Nehyta Ramos sob a responsabilidade da equipe Panela Campeira. A caminhada que estava prevista até a Praça Getúlio Vargas foi cancelada, pois havia muitas crianças e também pelo horário de término do ato, tudo ficou concentrado no Parque Nehyta Ramos. No final da tarde, a notícia de um infarto fulminante que levou Vânia Guerra à morte, chocou a todos. Ela participou de forma muito atuante em toda manifestação.

A manifestação dos apoiadores do Presidente foi uma cabal demonstração de força e mobilização

Manifestação de 7 de setembro- carreata Verde Amarela – Patriotas de Alegrete-RS – Temas :- Marcha das Famílias pela Liberdade!- Saneamento das Instituições ,STF e Congresso Nacional!- Voto impresso Auditável e Contagem Pública dos votos!- Deus, Pátria, Família e LIBERDADE!

