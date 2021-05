Chuva superou os 59 milímetros em Alegrete, mas cenário não é otimista para recuperação hídrica

Compartilhe















A chuva prevista para ontem (4), superou todos as previsões. Conforme os dados registrados pela estação pluviométrica automática do Cemaden o acumulado em Alegrete foi de 59,2 mm nas últimas 24 horas.

Um estudo feito pela Somar Meteorologia destacou que o mês de abril terminou com chuva abaixo da climatologia em praticamente toda a Região Sul do país.

No Rio Grande do Sul, boa parte do estado encerrou o mês com 100-150mm de precipitação abaixo da climatologia, o que preocupa especialmente em relação aos reservatórios. Por outro lado, o tempo firme dos últimos dias, favoreceu a colheita final do arroz no Estado.

Acumulados mais significativos foram registrados entre a Metade Oeste e o Sul gaúcho, com 50mm de chuva em abril. O cenário não é otimista em relação à recuperação hídrica no Rio Grande do Sul, pelo menos em curto e médio prazo, o que preocupa em relação ao abastecimento e também na geração de energia. Isso porque para o mês de maio, a previsão é de chuva abaixo da média, mais uma vez, nos três estados do Sul.

Mesmo assim, maio terá volumes de chuva mais elevados do que o mês de abril, pois estima-se 100mm para o Rio Grande do Sul. Parte dessa chuva já deve ocorrer no início da primeira quinzena, com o avanço de uma frente fria, mas os modelos indicam chuva mais significativa na segunda quinzena.

Já para o mês de junho, novamente há previsão de precipitação inferior ao normal, mas os acumulados devem chegar aos 100mm no RS. Essa chuva não resolve, mas alivia a situação de estiagem do Estado. Para julho, a precipitação aumenta, com chance de chuva acima da média, especialmente, no Rio Grande do Sul.

Nesta quarta-feira (5), existe ainda a previsão de chuva para Alegrete (6,6 mm). De acordo com o Metsul, a chuva retorna a partir do dia 12, quando existe uma precipitação de 25,6 milímetros entre os dias 12 e 13 de maio.

Júlio Cesar Santos Fonte: Metsul e Somar Meteorologia Foto: Pollyanna Peres