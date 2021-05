Vacinação de pessoas com comorbidades começa com filas em Alegrete

Compartilhe















A vacinação com pessoas com comorbidades movimentou às ESFs com salas de vacinas, de Alegrete, neste dia 5 de maio.

No PAM central duas filas para receber o imunizante. Uma de quem estava para receber a segunda dose da coronavac.

E a outra para as pessoas com comorbidades que estão começando a serem imunizados em Alegrete.

Anderson Silva, 44 anos, estava na fila tem linfoma e disse que estava feliz por chegar a sua vez, visto que se cuida bastante, já que o seu problema baixa a imunidade.

Outro que estava ansioso por este momento e Nilton Batista de 52 que tem diabetes que, inclusive já afetou a sua visão. Acompanhado da filha aguardava para receber a primeira dose da vacina, na esperança que todos possam receber esta proteção.

Juliana Michael, da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, informa que a vacinação para os que tem comorbidades está transcorrendo normal com imunizante da astrazeneca. O problema é a segunda dose de quem precisa fazer a do coronavac.

Na 16ª remessa vieram apenas 220 doses. A enfermeira diz que hoje, Alegrete tem 2.500 pessoas que devem receber a dose 2 e estão com sua vacinação atrasada por que não tem vindo a vacina em quantidade suficiente.

Ela não soube explicar se este atraso podre prejudicar a eficácia da vacina a quem tomou uma dose da coronacav.

Vera Soares Pedroso