Chuvas causam danos e interdições em estradas rurais de Alegrete

Produtores, especialmente os que estão em plena colheita da safra de arroz, enfrentam dificuldades para o escoamento da produção e o acesso às áreas rurais. Alguns moradores destacam que o problema na Ponte da entrada para o Rincão do São Miguel é muito antigo e que a estrutura está comprometida. “Um carro tentou passar e quase foi levado pela correnteza”- citou um motorista pontuando o risco.

A Estrada do Tigre encontra-se interditada, enquanto a Ponte de Ferro no corredor São Manoel registrou danos, com boeiros arrancados, tornando o tráfego de caminhões carregados especialmente perigoso. Além disso, há pontos de atoleiros preocupantes na RS566.

Javalis atacam lavouras de arroz e soja em Alegrete

Na manhã de hoje(16), foram identificados diversos trechos problemáticos, incluindo áreas próximas a Santa Rosa, uma borracharia, Fernando Machado, Figueira, entrada da Floresta (com dois pontos de atolamento críticos), Parcianelo, subida da Fazenda Primavera, Alexandra Cabreira e a Curva do Ademar Lopes. Nestes locais, a passagem de caminhões é viável, mas carros de baixa altura podem enfrentar dificuldades.

Matteus ressalta importância de vencer a prova do anjo neste sábado

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, informou ontem sobre a interrupção do tráfego na Estrada Rural Ale 010, no trecho próximo ao Jacaraí, próximo ao CTG Estância Charrua. As fortes chuvas que iniciaram na noite do dia 14/03 impossibilitaram a compactação do material depositado sobre as galerias após a conclusão da obra de manutenção da ponte.

Para contornar a interdição, foi estabelecido um desvio para todos os tipos de veículos. Contudo, é importante salientar que o trecho alternativo também pode apresentar zonas alagadas devido ao alto volume de chuvas em um curto período de tempo. Dessa forma, recomenda-se extrema cautela aos usuários que precisarem transitar por essa região.

Fotos grupo Estradas do Interior