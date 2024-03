Alegrete: volume de chuva 178% acima da média, em 48h, e Rio Ibirapuitã em rápida elevação

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/ERAS), até o dia 16 de março, o acumulado de chuva atingiu a marca de 230mm no mês, representando 178% da média mensal para este período. Em março, a média de precipitação para Alegrete era de 129mm.

Jéssica Soares de Souza desafia estereótipos de gênero na mecânica agrícola

Uma das preocupações das autoridades locais é o aumento do nível do rio Ibirapuitã, que já alcançou 7,03 metros na manhã de hoje, apresentando um rápido processo de elevação. Com previsões de chuvas persistindo até a próxima quinta-feira, há um grande risco de inundação na cidade.

A Defesa Civil está em prontidão, com uma equipe de plantão 24 horas, preparada para atender possíveis emergências. O coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Renato Grande, informou que, até o momento, nenhum chamado foi registrado. No entanto, é crucial que a população esteja atenta aos cuidados e aos riscos associados às condições climáticas adversas, bem como garanta a segurança ao sair de suas residências.

Motorista de caminhão M-Benz é detido por transportar animais e produtos irregulares

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através dos números: 55 3120-1065, 55 3961-1707 e 55 99158-9544. O órgão está localizado na Praça Getúlio Vargas, nº 409.