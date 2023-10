Chuvas intensas causam transtornos em diversos bairros de Alegrete

Share on Email

De acordo com Renato Grande, diretor da Defesa Civil, o volume de chuva registrado somente até o início da tarde, alcançou 104 milímetros. Além do bairro Segabinazzi, outros bairros, incluindo Olhos D’água, Novo Lar, Airton Sena I e Sanga do Brandão (que enfrentou problemas relacionados a uma barragem), também solicitaram assistência da Defesa Civil de Alegrete.

Além dos danos às habitações, foi registrado a queda de uma árvore de grande porte no bairro Segabinazzi, por sorte, sem causar ferimentos a ninguém. A comunidade está mobilizada para lidar com os impactos da situação e solicitaram uma retroescavadeira, além disso, as autoridades competentes já estão atuando para prestar auxílio onde necessário.

Com informações e fotos Ana Fernandes