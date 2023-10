Centenário supera operário e leva primeira edição da Copa dos Campeões

As duas equipes tinham em seus elencos grandes jogadores do cenário alegretense. A bola rolou e o equilíbrio no confronto era visível; a equipe do Operário tentava impor seu rítmo de jogo, porém, esbarrava na forte marcação da equipe do Centenário.

Há mais de 30 anos seu Darci é o guardião do Parque Doutor Lauro Dornelles

Na primeiro tempo destaque para os atacantes; Joselber ( Operário) e Lucas Kanhoto (Centenário) que protagonizaram as chances de mais perigosas dos primeiros quarenta e cinco minutos, placar final 0 a 0. No segundo tempo as equipes voltaram mais dispostas a atacar, porém, não conseguiram transpor as defesas adversárias e o jogo encaminhou-se para os penaltis.

Escola de Samba Rosas de Ouro anuncia seu padrinho de honra

Nas penalidades o atleta Luan Fagundes do Operário perdeu a terceira penalidade e coube a “Periquito”, do Centenário, converter o último penalti e sagrar-se campeão a equipe da Zona Leste da primeira edição da Copa dos Campeões.