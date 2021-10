Ciclista alegretense fica entre os 10 na Copa Internacional de MTB em Araxá

A etapa de Araxá da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB) foi encerrada no último domingo (3). Na categoria Super Elite, na prova masculina, Henrique Avancini venceu pela oitava vez a competição na região do Alto Paranaíba. No feminino, a vitória foi da ciclista Isabella Lacerda.

O ciclista alegretense Sérgio Soares Cruz, radicado na cidade de Caxias do Sul mais uma vez representou a 3ª Capital Farroupilha em solo mineiro.

A Prefeitura de Araxá autorizou a entrada de mil pessoas no complexo da CIMTB Michelin, além dos expositores, integrantes da organização, atletas e seus acompanhantes, que já estavam previstos anteriormente. A decisão foi tomada pela prefeitura, em conjunto com a organização da CIMTB, devido ao avanço da vacinação e a seriedade com que a CIMTB tem lidado com a questão.

A CIMTB mostrou um protocolo rigoroso de prevenção à contaminação, que incluiu a testagem de 100% das pessoas que acessaram o local, incluindo quem já foi vacinado e está imunizado (com uma ou duas doses).

A programação da 2ª etapa da CIMTB Michelin 2021, que ocorreu entre 1º e 3 de outubro, em Araxá, foi recheada de êxito. Mais de 40 categorias abrangendo todos os níveis de atletas durante os três dias de competição. As provas do XCC e os treinos livres do XCO, XCC e maratona, começaram na sexta-feira, 1º de outubro.

O alegretense da equipe São João Ciclismo largou na categoria Sub-40, a prova realizada na manhã de domingo contou com 32 atletas, sete não finalizaram o percurso. Sérgio largou forte e nas primeiras voltas andou junto com os líderes. O forte calor de quase 40ºC, obrigou o ciclista a diminuir o ritmo o que acabou afastando dos primeiros. Nas duas últimas voltas, o alegretense tentou de todas formas buscar os ponteiros, mas acabou na posição 7 da prova.

“Estou feliz com meu resultado, onde finalizei em 7° na minha categoria Sub-40. Fiz uma ótima largada, um ritmo muito forte e o calor prejudicou um pouco, mas consegui ficar entre os melhores. Só agradecer patrocinadores e os amigos que torcem por mim”, frisou Sérgio.

Alegretense concedeu entrevista para prova que teve transmissão da Bandsoports

A cidade mineira de Araxá foi palco da segunda etapa da CIMTB, e a grande final já está confirmada para cidade de Taubaté em São Paulo no Parque Municipal do Itaim, com presença assegurada do ciclista alegretense.