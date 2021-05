Ciclista ignora sinalização e provoca acidente em cruzamento

Compartilhe















Um homem, de 33 anos, não respeitou a sinalização e chocou-se contra um Etios. Conforme informações da Brigada Militar, o ciclista trafegava na rua General Sampaio. No cruzamento com a rua Vasco Alves, ele avançou o sinal vermelho e bateu na lateral dianteira do carro que seguia, sentido centro/bairro. O sinal estava verde para a motorista de 29 anos que, naquele momento, estava na preferencial.

Com o impacto, o indivíduo ficou com escoriações e foi levado à UPA pela ambulância dos Bombeiros. A proprietária do Etios nada sofreu.

O acidente foi por volta das 14h30min, deste sábado (15), no Centro em Alegrete.

O carro e a bicicleta tiveram avarias e a Brigada Militar atendeu a ocorrência.