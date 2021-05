Motorista corta preferencial de ônibus e carro é arremessado para fora da rodovia na RSC 377

Compartilhe















Na manhã deste sábado(15), um acidente na RSC 377, envolveu um ônibus particular e um carro.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a mulher, de 66 anos, trafegava na Avenida Tiaraju e, ao entrar na RSC 377, cortou a frente de um ônibus conduzido por um homem de 50 anos.

Sem ter como evitar o acidente, o ônibus colidiu no Onix que foi arremessado para fora da pista, caiu no barranco e ficou em meio à vegetação.

O ônibus que trafegava na rodovia estava sentido Manoel Viana/Alegrete e tinha como destino final a cidade de Quarai.

A Brigada Militar de Alegrete, também, esteve no local. Porém, a ocorrência foi atendida pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. A condutora do carro foi autuada por não ter dado preferência ao veículo que estava na rodovia. Os motoristas realizaram teste do etilômetro e o resultado foi zero, para ambos.

Não houve feridos, entretanto, danos de grande monta no Onix e avarias no ônibus. O acidente foi por volta das 7h30 min, de hoje.