Ciclista Mariana Piccoli é Alegrete na Rutas de América Feminina no Uruguai

Inicia nesta sexta-feira (06), a Rutas de América Feminina 2020. A maior prova ciclística do Uruguai ganha sua versão feminina e terá uma ciclista de Alegrete.

Mariana Piccoli vai integrar a equipe de Taquarembó Ciclismo, na prova de três dias na cidade de Maldonado. A organização do evento está a cargo do Club Ciclista Fenix com a intendência da cidade uruguaia.

A largada acontece nesta sexta às 15h, num percurso de 70 km, partindo de Maldonado e chegada em Cerro San Antônio Piriápolis.

No sábado (07), pela manhã acontece mais uma etapa de 80 km, com 50 voltas num circuito montado pela organização. No período da tarde ocorre a tradicional prova de contra-relógio.

A etapa final será no domingo (08), com um trajeto de 90 km, saindo e retornando a Maldonado. Será a primeira vez que a cidade de Alegrete terá uma representante na Rutas de América, prova esta que o alegretense Erlan Aita se consagrou na edição passada.

Cumprindo uma série de protocolos, a ciclista Mariana realizou o teste de PCR para poder ingressar no país vizinho, onde nesta sexta se submete a mais avaliações médicas antes da largada.

“É minha primeira corrida de etapas. Estou somando experiências para o ano que vem, mas com certeza vou dar tudo que tenho. Treinei bastante para isso. Sei que não será fácil. Vou tentar me divertir bastante e ajudar a equipe”, comentou a ciclista.

Júlio Cesar Santos Fotos: Mídia Ijuí e Club Ciclista Fênix