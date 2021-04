Ciclista sofre acidente e fica inconsciente em Alegrete

Compartilhe















Na tarde desta sexta-feira(16), um ciclista sofreu um grave acidente em Alegrete. O fato aconteceu no cruzamento das ruas Dom Felipe de Nadal com Bento Gonçalves, no bairro Independência.

Conforme informações da Brigada Militar, o ciclista que aparentava 40 anos, descia a rua Bento Gonçalves e invadiu a preferencial do carro. O motorista de 61 anos, que trafegava na rua Dom Felipe de Nadal, não teve tempo de frear ou evitar o acidente. A vítima chocou-se contra o para-brisa e ficou inconsciente. Ele foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa, onde passa por exames. O Corsa e a bicicleta tiveram avarias consideráveis.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.