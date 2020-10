Ciclistas de Alegrete brilham na Volta Ciclística Terra das Etnias

No último domingo (25), a cidade de Ijuí foi palco da 1° Volta Ciclística Terra das Etnias, prova válida pelo Campeonato Noroeste de Ciclismo.

O evento reuniu atletas de várias cidades do estado, onde a 3ª Capital Farroupilha teve boa representatividade. A prova foi realizada na Avenida Alfredo Steglich, no trecho do asfalto novo que liga o bairro Alvorada com a RS 346. A disputa foi em forma de circuito de 5 km de distância.

Na principal categoria, a Elite Masculina, o atleta da casa, atual campeão gaúcho venceu a prova. O ijuiense Alex Melo, garantiu o primeiro lugar, seguido por Lorenzo Massing de Passo Fundo, Roberto Weber de Ijuí, o alegretense vice-campeão gaúcho Erlan Aita e Leandro Weber de Ijuí.

Alegrete também brilhou no feminino, a alegretense Mariana Piccoli foi a campeã na Elite Feminina. Outros dois alegretenses finalizaram a prova, mas não obtiveram colocação no pódio em suas respectivas categorias. Os atletas Uillian Gonçalves e Guilherme Toledo ficaram fora do pódio final.

A organização da prova foi da Associação de Ciclismo Ijuí Bikers (ACIB) com apoio da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo (SMCET). De acordo com os organizadores, todos os protocolos de enfrentamento à pandemia foram adotados.

Júlio Cesar Santos Fotos: Mídia Ijuí