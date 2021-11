Ciclistas de Alegrete brilham no Desafio Assisense de Mountain Bike

No último dia 31 de outubro a cidade de São Francisco de Assis sediou pela primeira vez uma corrida de mountain bike.

O 1º Desafio Assisense de MTB reuniu 114 atletas de 9 cidades do Estado e Uruguai, divididos em nove categorias, sendo que oito delas disputaram uma premiação de R$ 4.000,00. Com organização do Grupo Legião do Pedal com apoio da prefeitura o evento foi elogiado tasnto pelo nível de dificuldade como pela excelente organização.

Filme de cineasta alegretense concorre em cinco indicações em festival na Califórnia

Desafio Assisense de MTB

A cidade de Alegrete esteve bem representada por ciclistas do Grupo Trilha Aventura que conquistaram boas colocações na prova. O Desafio Assisense contou com atletas profissionais e amadores que encararam três trajetos entre 500 e mais de 1.200 metros de altimetria.

Em meio à mata, ciclistas venceram o desafio

Percurso obrigou ciclistas a descerem da bike

Eles percorreram trilhas, cerros, sangas e muito estradão e tudo isso com muita aventura. Sem contar as subidas íngremes em meio ao mato e o calor beirando aos 40ºC, os ciclistas pedalaram pelas comunidades do Beluno, Savarais, Toroquá, Trombini, Dorneles, Encruzilhada, Benachios e Rincão dos Lamberti. As belezas naturais e as paisagens deram um ânimo extra aos competidores que completaram um trecho de pouco mais de 55 km.

Ciclistas tiveram que empurrar a bike tal a dificuldade do percurso

Segundo Vander Vargas um dos organizadores do Grupo de Ciclistas Legião do Pedal, o evento superou expectativas. “Agradecemos todas as empresas que se fizeram presente e que nos apoiaram nesse primeiro evento de MTB em São Francisco de Assis. Agradecimento especial ao José João Silveira de Azambuja “Feijão” pela confiança na nossa equipe, e os atletas que aceitaram nosso desafio”.

Local da largada e chegada da prova

Ciclistas de Alegrete aprovaram o percurso

Grupo Trilha Aventura marcou presença no Desafio Assisense

A delegação alegretense fez bonito na primeira edição do Desafio Assisense. Destaque para a elite feminina, pódio todo de ciclistas de Alegrete. Mariana Piccoli foi a campeã, seguida de Clariani Rocha, Fernanda Refatti em terceiro e Dânia Refatti na quarta posição.

Gurias de Alegrete dominaram o desafio no feminino

Na elite masculina o campeão foi o ijuiense Roberto Weber, com o alegretense Xiquinho Severo em terceiro e Pretto Refatti em 4º lugar.

Pretto Refatti foi o 4º na elite masculina

No Sub-30, mais dois excelentes resultados para Alegrete. Guilherme Toledo foi o 3º, seguido de Diogo Torres na quarta posição.

Guilherme e Diogo foram ao pódio na Sub-30

Pela Master B1, Jones Trindade chegou em 3º lugar.

Jones Trindade retornou às competições e foi terceiro na Master B1

A categoria Master B2, teve Fábio Mion como vice-campeão, Nei Edgar Prestes em terceiro e Claudino Garrido Neto em 4º lugar e André Lopes o quinto.

Pódio da Master B2

Na categoria Over, o campeão foi o alegretense Paulo Refatti. Outros alegretenses completaram a prova mas não obtiveram classificação entre os cinco melhores de cada categoria.

Paulo Refatti foi soberano na categoria Over

Na categoria Sport masculino o alegretense Alan Bueno foi o vencedor.

Num percurso menor o alegretense se deu bem

Fotos: Legião do Pedal