Ciclistas de Alegrete são destaques em prova no Polo Petroquímico de Triunfo

No último domingo (30), três ciclistas alegretenses estiveram na cidade de Triunfo.

A competição na modalidade speed feita organizada pelo Peninha eventos, e ocorreu no Polo Petroquímico de Triunfo, chamado de Treinão do Polo, reuniu 145 atletas dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Treinão em Triunfo

A disputa rápida foi disputada em um circuito de 14km, no feminino a prova teve 56 km, no masculino foram 82 km.

A cidade de Alegrete contou com três representantes e todos foram ao pódio. No feminino a ciclista Mariana Picolli largou entre 15 mulheres e venceu na categoria elite feminina. Mariana duelou com a atleta porto-alegrense Patrícia que liderou nas 4 voltas do circuito numa velocidade média de 42km/h. Faltando pouco mais de 200 metros para o final, num sprint alucinante, Mariana cruzou a linha de chegada na primeira posição.

Mariana venceu no sprint em Triunfo

No masculino, Uillian Gonçalves chegou entre os 10 primeiros na elite masculina. Uma prova forte de muita intensidade onde o alegretense cruzou a linha de chegada no primeiro pelotão.

Uillian chegando em Triunfo

Com a participação de equipes que correm profissionalmente, a prova no masculino teve ataques e fugas alucinantes, com giro entre 50km/h e 70km/h no pelotão.

Uillian largou na elite Mariana e Uillian em Triunfo

Fechando os bons resultados de Alegrete, Lucas Fernandes radicado em São Gabriel venceu a categoria PNE.

Lucas Fernandes mandou bem no treinão em Triunfo

Lucas sobrou na prova, após largar junto com os iniciantes, andou junto com o pelotão e no final assegurou a vitória na categoria PNE, mais uma vez mostrando garra e determinação para vencer mais uma prova.

Lucas no pódio com o organizador Peninha

Fotos: Alessandro Rosado e reprodução