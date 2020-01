Cinco equipes marcam presença no congresso técnico do Efipan

Na manhã desta sexta-feira (17), dia da abertura do 40º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, a coordenação técnica do evento realizou o tradicional congresso técnico da competição.

O encontro foi no plenário Gaspar Cardoso Paines da Câmara de Alegrete. Apenas cinco equipes estiveram presente no congresso. Exceto o Flamengo que não compareceu, as demais equipes estão a caminho de Alegrete.

Dirigentes técnicos ouviram a leitura de do regulamento e tiraram dúvidas em relação a competição. A coordenadora da equipe técnica Clélia Liscano, deu as boas vindas aos clubes e passou algumas informações para o dia da abertura do evento.

Em 2020, o Efipan terá 41 jogos, sendo que no dia 29, será a folga geral do torneio. Em apenas dois dias de competição teremos rodada com quatro jogos. No sábado dia 18, e 28, uma terça-feira, quando a rodada inicia às 18h, e o último jogo inicia às 22h.

Uma das novidades para este ano é o reformulado aplicativo do Efipan 2020, que pode ser baixado através do Play Store, com diversificada informações que vão auxiliar as comissões técnicas dos clubes e informar os resultados do evento.

Nos demais dias são três jogos por noite, exceto hoje na abertura e na fase de quartas de final, entre os dias 30 e 31 de janeiro. Nesta sexta, o Grêmio atual campeão enfrenta o Paraná Clube, na abertura do 40º Efipan. Cada partida tem duração de dois tempos de 30 minutos.

Na 1ª fase, os jogos serão chave contra chave. Ao fim destas partidas haverá um dia de folga para iniciar a fase de quartas de final. Confira os jogos do final de semana:

Dia 18 – Sábado

18:00 – Nacional X Palmeiras

19:20 – Alianza Lima X Atlhetico Paranaense

20:40 – Flamengo X Coritiba

22:00 – Internacional X Azuriz

Dia 19 – Domingo

19:00 – Juventude X Defensor

20:20 – Atlhetico X Nacional

21:40 – Palmeiras X Grêmio

Júlio Cesar Santos