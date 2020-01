Operário de indústria de arroz sofre acidente de trabalho e é resgatado em Alegrete

Acidente com um funcionário na Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda – CAAL nesta manhã(17), evidenciou a importância de todo treinamento realizado pela empresa. Um colaborador, de 44 anos, caiu de uma altura de aproximadamente três metros, dentro de uma caixa de estoque. De imediato, o técnico de segurança Igor Pinheiro e a equipe de resgate da indústria prestaram os primeiros socorros para a vítima.

Os Bombeiros foram acionados e auxiliaram na retirada do homem. De acordo com os militares, soldados Lucas e Guedes, o funcionário já estava imobilizado e eles deram todo apoio para a retirada do colaborador de dentro da caixa. O trabalho ocorreu em conjunto com o técnico de segurança. A equipe do Samu também esteve no local.

Em contato com a empresa, Luiz Carlos Figueiredo, gerente industrial, disse que a empresa desde o início do fato prestou toda assistência necessária para o colaborador. Ele foi removido para Santa Casa e teve algumas escoriações. Também ressaltou que o homem estava usando todos os EPIs.

A cooperativa realiza anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes(SIPAT) e cursos de prevenção o que foi fundamental para o resgate do colaborador.

A seguir nota da empresa:

A Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda (CAAL), comunica que ocorreu um acidente sem maior gravidade nas dependências da unidade industrial BR 290, nesta manhã de sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. Um funcionário caiu em uma caixa de arroz, no setor de beneficiamento, sofrendo apenas escoriações. Houve pronto atendimento da

equipe de segurança do trabalho que é treinada para agir nestas situações de emergência.

O local onde ocorreu o acidente é totalmente sinalizado e o funcionário recebeu o treinamento adequado para operar no setor específico.

A CAAL esclarece que cumpre rigorosamente todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, oferece e determina o uso de todos os equipamentos de segurança individuais e coletivos, além de treinar e fazer cumprir os procedimentos operacionais para cada atividade. Também realiza constantemente treinamentos em todas as áreas da empresa. Salienta ainda que são efetuadas manutenções periódicas em todos

os equipamentos da unidade industrial.

Como ocorre em todos estes casos, a CAAL já iniciou um processo interno para averiguar as causas do acidente.