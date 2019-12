Circuito municipal de corridas encerra com sucesso garantido

Foram sete etapas ao longo do ano. Um circuito que veio para ficar e reuniu centenas de atletas. Mais que o espírito competitivo, o circuito instigou pessoas a se superarem a cada etapa.

Com média de 70 corredores por etapa, a última realizada no domingo (15), reuniu 73 atletas. O Circuito de Corridas Municipais Sesc Alegrete , mobilizou a região. Atletas de Alegrete, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul, Uruguaiana, Santana do Livramento e Rosário do Sul, marcaram presença na competição.

Com dois percursos, um de 3 km e 5 km, acabou premiando os três melhores atletas nas categorias do circuito. Foi um ano de vitórias pessoais de superação aliada a muito treino. Cada um que completou o circuito comemorava da sua maneira. Só em vencer a barreira dos três mil metros era motivo de festa. Aqueles que completavam os 5 km, buscavam melhorar o tempo a cada etapa.

Nos 3 km, Leandro Macedo levou o título de campeão geral, seguido de Alexandre dos Santos Batista e Luciano Leite Nunes, vencedores na geral masculino.

Entre as mulheres, a alegretense Cleide Mari Aurélio de Souza faturou o primeiro lugar, com Ana Claudia de Lima na segunda posição e Quelen Tatiane Rodrigues de Lima em 3º, nos 3km.

No geral dos 5 km masculino, Thomas Aquino Trindade de Almeida chegou na frente, seguido de Odacir Rocha Hautter e Claudio Luis Guterrez Gonçalves em terceiro.

No feminino, Jucelia Franco da Silva foi a vencedora, com Marilei Chagas Rodrigues e Marcela Medeiros formaram o pódio em 2º e 3º respectivamente.

Confira os vencedores dos 3 km na faixa etária:

Categoria 20/29

1° Masc – Luis Ribeiro Flores

2° Masc – Jardel Colombo Boscardi

1° Fem – Mariane de Castro Pinto

2° Fem – Lara Vargas Trindade

3° Fem – Josiele Carolina Severo

Categoria 30/39

1° Fem – Elisandra Zucuni de Oliveira

2° Fem – Diulle Graciela Machado de Lima

3° Fem – Bibiana Andrade de Pietro

1° Masc – Luciano Miler Rodrigues

2° Masc – Ralfe DornelesGoulart

3° Masc – Jean Roberto Monteiro Quatrin

Categoria 40/44

1° Fem – Daniela Pinto da Silva Souza

1° Masc – João Augusto Miranda Pedroso

Categoria 45/49

1° Fem – Joelma Bittencourt

1° Masc – Cleber Ronaldo Estigarriba Aguiar

Categoria 55/59

1° Masc – Jairo Guedes da Silva

Categoria 60/69

1° Fem – Neusa Siena Gomides

2° Fem – Ortencia Oleques Severo

1° Masc – Valdir Oleques Severo

2° Masc – Fabio Maurro Macedo Bilher

Categoria 16/19

1° Lucas Port Bellen Leite

Categoria 20/29

1° Fem – Patricia Stangherlin Minussi

1° Masc – Acácio de Oliveira

Categoria 30/39

1° Fem ´Emilene Ramos de Oliveira

2° Fem – Rafaela de Oliveira Menezes

3° Fem – Geane dos Santos Sampaio

1° Masc – Cleber Dalvan dos Santos Freitas

2° Masc – Dione Dorneles Rodrigues

3° Masc – Angelo Soares Ribeiro

Categoria 40/44

1° Masc – Carlos Cezar da Silva Torres

2° Masc – Nilton Cardoso Bicudo

3° Masc – Alessandro Dorneles Inacio

Categoria 45/49

1° Fem – Rita de Cassia Pereira Silva

1° Masc – Valdir Nascimento

2° Masc – André Faraco Simões

3° Masc – Rui Carlos

Categoria 50/54

1° Fem – Claudia Tavares

1° Masc – Enio Luiz de Freitas Mello

2° Masc – Jorge Alberto Bernardi Soares

Categoria 55/59 Masculino

1° João Luis de Lima Izaguirry

2° Eder Rodrigues Souza

3° Francisco Pedro Fonseca Benites

Categoria 60/69 Masculino

1° Joel Lima Castro

2° Luiz Renato Paim Garaialde

Categoria 70 anos

1° Floravante Davilla Pedroso

Categoria Especial

1° Teilor Dorneles Azambuja

Júlio Cesar Santos Fotos: Alegrete – Correr