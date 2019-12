Colegas da Prefeitura pedem doação de alimentos para ajudar os que tem salários mais baixos

Preocupados com os colegas da Prefeitura que ganham menos que um salário mínimo, com os descontos, um grupo de servidores resolveu espalhar caixas em Secretaria das Prefeitura, do centro, com pedidos de doação de alimentos.

Isso aconteceu depois que foi implantado o turno de 8h na Prefeitura ( em dois turnos) e a maioria dos servidores trabalhava às 6h corridas e fazia “bico”, à tarde, para complementar a renda da família.

Os contra cheques comprovam o líquido que recebem e os nomes são preservados para não constranger os servidores.

Os colegas com melhor salário, sensibilizados com os que ganham menos e estão passando dificuldades tentam, com esta campanha, ajudar esses servidores públicos do Município.

Outro fato preocupante é de que desde que iniciaram a fazer as 8h diárias, há quase um ano a grande maioria dos servidores não está recebendo o vale alimentação (no valor de 82 reais). Isso piorou ainda mais a situação de serventes, atendentes, dentre outros que ganham menos que o mínimo.

As caixas decoradas com motivos natalinos são para que qualquer pessoa da comunidade que quiser contribua com alimentos não perecíveis.

A situação de alguns colegas é difícil e não podemos ficar de braços cruzados, observou o grupo de servidores que busca com isso, fazer um Natal mais humano aos colegas que, todos os dias, colaboram com seu trabalho para dar mais qualidade de vida aos alegretenses, observaram.

Vera Soares Pedroso