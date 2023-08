Citadino: agora é semifinal

Na noite do último sábado(5), ocorreu mais uma rodada do Citadino de Futsal. Foram definidos os confrontos das semifinais das três séries da competição.

Abrindo a rodada Roma e Parceria, protagonizaram um jogo muito aberto. A equipe do Roma já classificada as semifinais da Série C, poupou alguns jogadores visando o mata mata, já a equipe do Parceria não brigava por mais nada na competição. O Parceria venceu o confronto por 3 a 2, encerrando os jogos da primeira fase da terceirona.

Segundo jogo da noite entre, Eliseos e Deportivo La Porteira era o mais esperado da rodada. Em virtude do La Porteira depender de si próprio para garantir a classificação a próxima fase. A equipe do Eliseos jogou de maneira equilibrada e sólida e aplicou 4 a 1 na equipe adversária. Com esse resultado a equipe do Fortaleza/Friends entrou entre os classificados as semifinais.

Fechando a noite União y FNP e Galáticos, protagonizaram um jogo onde ambas equipes já estavam com suas situações resolvidas. A boa equipe do FNP aplicou uma goleada de 8 a 1 sobre seu adversário, garantindo o segundo lugar na tabela de classificação. Abaixo serão disponibilizados as datas e confrontos do Citadino 2023.

Fotos: AJS e Sesc