Citadino de Manoel Viana terá três categorias e inicia na próxima terça-feira

A competição Municipal será distribuída em três categorias; Livre, Feminino e Veteranos. Na categoria das mulheres, no total serão três equipes: Indepiendente, Flamenguinho e Aliadas. Já nos veteranos quatro times disputaram o caneco, são eles: Amigos do Julião, Cerro, ASMI, e Vetéra, na categoria livre o número aumenta para seis equipes: Juventude, Vila Nova, Brahma, Agropecuária Renz, Insanos e Oficina do Alemão.

Os jogos serão realizados no ginásio Henrique Nemitz, no bairro Cohab todas as terças-feiras. O regulamento da categoria feminino e veterano será de turno e returno; todos contra todos, já na categoria principal serão todos contra todos e os quatro melhores farão as semifinais da competição. Cada equipe poderá ter dois atletas de fora de Manoel Viana para agregar em seu elenco, a medida visa aumentar ainda mais o nível da competição pela a comissão organizadora.