Comunidade de Alegrete marcha em defesa da vida na caminhada contra o aborto

O evento contou com a presença de pastores, líderes comunitários, professores, médicos, autoridades locais e cidadãos engajados, todos unidos por uma causa comum: conscientizar sobre os impactos do aborto.

A caminhada teve início na Praça Getúlio Vargas e seguiu ao longo da rua Mariz de Barros, culminando na Zona Leste da cidade, em frente ao Parque Dr. Lauro Dornelles. Lá, os participantes se uniram em um gesto simbólico, formando um círculo onde deram as mãos e, em um momento de silêncio respeitoso, ofereceram uma oração em prol da vida.

Alexandre Machado, um dos líderes do movimento, expressou a importância vital da caminhada e destacou a necessidade de conscientização em torno do tema. “Somente aqueles que passaram pela tragédia de perder um filho com apenas 10 semanas de gestação compreendem a magnitude da dor que isso causa às famílias”, disse ele, enfatizando que o evento não visa apenas protestar, mas também educar e informar.

A manifestação, apesar de ser uma expressão de posicionamento contra o aborto, se desenrolou de forma pacífica e respeitosa. Os participantes buscaram promover um diálogo aberto sobre questões complexas, como a vida, o direito de escolha e o papel da sociedade na proteção dos mais vulneráveis.

Enquanto a caminhada prosseguia, os manifestantes compartilhavam histórias e experiências, enfatizando a importância do apoio às mulheres em situações difíceis, incentivando alternativas ao aborto e promovendo o acesso à informação sobre planejamento familiar e recursos disponíveis para auxiliar gestações não planejadas.

A “Caminhada Pela Vida, Diga Não ao Aborto” serviu como um lembrete poderoso da unidade da comunidade em torno de questões sensíveis e reforçou a necessidade contínua de educação e compaixão ao discutir temas que afetam a vida de tantos.

Com informações e fotos : Ana Fernandes