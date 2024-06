Clássico entre AABB e União Y FNP é destaque na rodada deste sábado pelo Citadino de futsal

Na noite deste sábado, o confronto entre AABB e União Y FNP é a grande atração da quarta rodada do Citadino de futsal 2024. Os jogos começam a partir das 19h e a promessa de um grande público é realidade no ginásio da Arena Esporte e Lazer.

O clássico abre a rodada e ambas equipes contam com um bom número de atletas de nível estadual. A equipe da AABB é a maior campeã da competição, por outro lado, o time do União Y FNP vem com um elenco novo e promete dificultar a vida da Associação Atlético do Banco do Brasil.

Pela Série B, a jovem equipe do Eliseos Futsal enfrenta a boa equipe do Interbaitachão, a bola rola a partir das 20h30. Fechando a rodada, Flamengo e Parceria duelam pela primeira vez na Série C do Citadino de futsal 2024

O citadino tem uma realização da Prefeitura de Alegrete em parceria com o Sesc do Município. A entrada no ginásio é cobrado R$ 5,00 e sua presença no evento é de suma importância para a movimentação da cultura e esporte do Baita Chão.