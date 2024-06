Fim de semana com temperatura amena e tempo firme em Alegrete

O primeiro fim de semana do mês de junho será de tempo firme e temperatura amena em Alegrete. Segundo o site meteorológico, Climatempo, não há previsão de chuva para os próximos três dias e o termômetro registrará mínimas próximas aos 4ºC no Município.

Neste sábado (1), o dia começa com 9ºC e máxima chega aos 20ºC no período da tarde. Além disso, a umidade relativa ao ar irá oscilar entre 68% e 91% em todo o período e não há previsão de chuva para o primeiro dia do mês.

Já no domingo a temperatura despenca, a mínima será de 4ºC e máxima não sobe muito, 16ºC. No período da tarde, uma onda de frio oriunda da Argentina irá atingir a Terceira Capital Farroupilha e fará com que as mínimas caiam ainda mais.