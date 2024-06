Clube de Aventureiros Pequeninos da Fronteira realiza cerimônia de investidura de novos membros

No último sábado, 22 de junho, o Clube de Aventureiros Pequeninos da Fronteira realizou sua primeira cerimônia de investidura e admissão em lenço na Igreja Adventista do Sétimo Dia Anita Garibaldi, em Alegrete, RS. O evento contou com a presença de mais de 50 pessoas, incluindo líderes do clube e familiares das crianças.

Durante a cerimônia, 12 aventureiros foram oficialmente investidos em lenço. Atualmente, o clube conta com 15 crianças que participam das atividades regulares. As reuniões dos Pequeninos da Fronteira acontecem semanalmente aos sábados à tarde, das 15h às 17h.

A diretora do clube, Ariella Lucas, destacou a importância do Clube de Aventureiros no desenvolvimento das crianças. “O Clube é uma ferramenta que ajuda no desenvolvimento físico, mental e espiritual das crianças e também auxilia na transformação de famílias, porque ali são mostrados princípios da Bíblia,” afirmou.

O Clube de Aventureiros Pequeninos da Fronteira opera sem fins lucrativos e está aberto a visitas e apoio da comunidade. Mais informações e atualizações sobre as atividades do clube podem ser encontradas no perfil do Instagram @pequeninosdafronteira.