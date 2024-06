Em Alegrete, família apaeana terá atendimento com terapias integrativas

Você sabia que cuidar de quem cuida é essencial? Com essa afirmação, a Apae em Alegrete está oportunizando atendimento aos familiares dos alunos com as terapias integrativas.

Se você tem um familiar com deficiência ou transtorno do espectro autista, a jornada pode ser desafiadora. Mas você não está sozinho, avisa a instituição. A Apae em Alegrete está disponibilizando para as famílias, o atendimento com as terapias integrativas, que visam a auxiliar no equilíbrio emocional e assim melhorar a qualidade de vida.

No momento estaremos disponibilizando atendimento nas terapias de Reiki: Harmonize as energias e traga equilíbrio emocional e físico para você e seus entes queridos. Aromaterapia: Relaxe e renove suas energias com óleos essenciais que promovem paz e serenidade. Florais: Encontre apoio emocional através das essências florais que suavizam sentimentos de ansiedade e estresse. Auriculoterapia: Alivie tensões e melhore o bem-estar com essa técnica milenar que utiliza pontos específicos na orelha. Relaxamento Guiado: Desfrute de momentos de paz e tranquilidade, guiados por técnicas que promovem um relaxamento profundo e revigorante.

Um espaço onde você pode recarregar energias e encontrar a serenidade necessária para cuidar com amor e dedicação. Para agendar uma sessão, é necessário entrar em contato com a terapeuta familiar Cátia Gonçalves, diretamente na Apae.

Foto: Apae