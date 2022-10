Cobradora e atendente de farmácia salvam passageira que sofreu mal súbito ao descer de ônibus

Cobradora da empresa Expresso Fronteira D’Oeste e atendente de farmácia salvaram a vida de uma mulher, na tarde de ontem(4), no bairro Saint Pastous, em Alegrete.

De acordo com a cobradora Vanessa Alves Sauceda, a vítima iria descer em uma parada nas imediações de sua residência, no bairro já citado.

Assim que desceu, caiu no solo e ficou desfalecida. No primeiro momento, Vanessa pensou que ela pudesse ter caído ao descer por alguma queda, no degrau ou na calçada, entretanto, percebeu que a vítima estava desacordada quando iniciou, com a ajuda de uma atendente de farmácia a realizar os primeiros socorros.

Na sequência, passaram a pedir socorro para os moradores das imediações, pois imaginaram que o Samu poderia demorar, devido a dificuldade, naquele momento, em falar com a central em Porto Alegre. Sendo assim, um homem que é proprietário de um armazém e conhecia a moradora, a encaminhou até a UPA.

Posteriormente, a cobradora foi à Unidade de Pronto Atendimento para saber o estado de saúde da passageira e soube que ela estava passando por exames, todavia, o quadro era estável.

A informação na UPA foi de que a mulher teve um mal súbito e a reanimação realizada pela cobradora, com auxílio da atendente de farmácia teria salvado a vida da mulher, destacou Vanessa.

O fato ocorreu por volta das 16h, no bairro Saint Pastous, Zona Leste, Alegrete – na linha Vera Cruz/Doutor Romário – a cobradora é Vanessa e o motorista Antônio Machado.

“Como o ônibus é mais pesado, estávamos longe e com muitos passageiros, decidimos pedir ajuda para os moradores das imediações de onde aconteceu o fato – informou a cobradora ao PAT.