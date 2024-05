Hortifruti, produtos lácteos e frango são os mais afetados no abastecimento em Alegrete

Com relato de representantes de mercados e farmácias locais, o problema na parte de alimentação ainda é o atraso para entrega de produtos de hortifrutigranjeiros, frangos e lácteos, porque as empresas que produzem estes alimentos estão em regiões bem afetadas pelas inundações no RS.

As farmácias não enfrentam problemas com falta de medicamentos na cidade e os preços se mantêm os mesmos. A situação como nas demais empresas, é o atraso para entrega de produtos devido às estradas que estãos sendo liberadas, aos poucos, no Estado.

Foi levantado, na reunião, a questão de aumento da venda de água mineral, porque muitos estão comprando para fazer doações. A maioria dos mercados só tem água com gás, porque aumentou a venda com a questões entidades que compram para doar à região metropolitana de Porto Alegre. Foi lembrando por Márcio Daniel, do Centro Empresarial, que a água de Alegrete é potável e de boa qualidade e aqui os consumidores locais não tem porque ter preocupação com a compra de água neste momento de calamidade.

O Promotor de Justiça, Gabriel Capellani, lembrou que nenhum produto pode subir de preços a não ser que o seu custo tenha sido aumentado pelo distribuidor. Isso vem acontecendo com produtos de hortifrutigranjeiros que tiveram perdas significativas na produção que apodeceram na terra como alface, cenoura, beterraba, dentre outras hortaliças.