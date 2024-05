Matteus Amaral doa boina a leilão para ajudar vítimas das enchentes no RS

Share on Email

A ideia da mobilização para esse remate partiu dos oito leiloeiros de cavalo crioulo do Estado, para “devolver a dignidade das pessoas”, conta Fábio Crespo, presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS (Sindiler):

— Temos muitos criadores também afetados pelas águas. Os atingidos estão por todos os lugares.

Denominado de “Martelo Solidário”, o evento tem como objetivo principal auxiliar os gaúchos impactados pelos recentes desastres naturais. “Tenho certeza de que esse leilão vai contribuir significativamente”, afirmou o ex-participante, expressando sua solidariedade diante da situação enfrentada por seu povo.

“O leilão contará com uma variedade de itens da nossa cultura gaúcha, incluindo facas, coberturas de reprodutores importantes da raça, e estou certo de que todos irão apreciar”, destacou Matteus.

Em um gesto de generosidade, Matteus revelou seu ponto especial de contribuição: “Mas também há um item muito especial. Eu quero disponibilizar minha boina, que se tornou um símbolo durante minha participação no Big Brother, e que possui um significado muito pessoal para mim. Porém, o que é ainda mais especial é o amor que nutro pelo meu povo”, declarou.

O leilão está agendado para a próxima segunda-feira (13), às 19h, com transmissão ao vivo pelo Lance Rural e pela TV El Campo.