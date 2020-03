“Cola” foi preso de novo; mas já está solto

Cola foi preso em flagrante pela Brigada Militar. Na tarde de ontem (14), os policiais receberam denúncia de que havia um indivíduo dentro de um estabelecimento comercial localizado em frente ao Parque Ruy Ramos.

No endereço, os policiais se depararam com o acusado saindo do estacionamento comercial. Assim que percebeu a viatura retornou para o interior e escondeu-se atrás de um balcão.

Nas buscas, Cola foi localizado. Ele não soube explicar o motivo de estar ali.

A sacola continha vários objetos prontos para serem retirados do estabelecimento comercial.

Encaminhado à Delegacia de Polícia foi determinado pelo Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, registro simples por furto qualificado. A vítima compareceu na DP e os produtos foram restituídos. Cola que já tem uma extensa ficha criminal, foi ouvido e liberado.