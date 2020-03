Lar das Vovós restringe visitas

Em razão da prevenção relacionada ao Coronavírus, a direção do Lar São Vicente, em Alegrete, está regrando o período de visitas. Atualmente, 45 vovós estão no local.

A coordenação da Conferência São Vicente de Paulo – Lar da Vovós, baseada na orientação informativa da Secretaria da Saúde em relação ao COVID-19, limitou as visitas das vovós internas na instituição.

Até então, eram diárias sendo duas horas pela manhã e duas à tarde. A partir da próxima semana as visitas vão acontecer somente nas quartas- feiras das 09h às 11h.

A coordenação, ainda acrescenta que a medida também se deve devido ao público alvo da casa ser idoso com a faixa etária de 82 anos.

“Pedimos a compreensão de todos àqueles familiares que aqui tem residentes.Salientamos que estas medidas serão a partir do dia 16/03/2020 a 30/03/2020.’ – disse Elvio Roberto Dornelles da Silva Valle .

Ari Vargas Paim é o vice- presidente e Coordenador da Conferência São Vicente de Paulo. Vanderli Polga – Técnico de Enfermagem e Coordenador Interno. A orientação foi comunicada neste sábado (14).